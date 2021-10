Previsioni meteo, possibile arrivo di un “uragano del Mediterraneo”: rischio di alluvioni lampo in Calabria

Assumono carattere preoccupante le previsioni meteorologiche riguardanti l’inizio della prossima settimana. Secondo iLMeteo.it, il vortice che si sta avvicinando verso la Calabria, “grazie alle temperature ancora molto elevate dei nostri mari e le correnti umide in arrivo dai quadranti meridionali, potrebbe caricarsi ulteriormente di energia, fino a trasformarsi addirittura in un Medicane”, cioè “un uragano del Mediterraneo”. Il rischio è quello di nubifragi e alluvioni lampo che “potrebbero essere causate dalla persistenza delle precipitazioni”.

Non è esclusa la possibilità che in alcune zone cadano “fino ad oltre 4/500 l/mq di pioggia in pochissimo tempo, l’equivalente cioè delle precipitazioni attese in oltre 4 mesi”. Più esposto al pericolo sarà il versante ionico.

L’Arpacal e la Protezione civile hanno diffuso un primo messaggio di allertamento segnalando la possibilità di “fenomeni di esondazione in corrispondenza di fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni”.

Il suggerimento è quello di non uscire di casa se non per motivi indifferibili.