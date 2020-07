Previsioni meteo, il caldo africano pronto ad impossessarsi anche della Calabria

Caldo e afa stanno per diventare protagonisti della parte centrale dell’estate.



Chiusa la fase che ha visto temperature gradevoli e non soffocanti come negli anni passati, l’anticiclone africano è pronto a prendersi la scena facendo schizzare il termometro ben oltre i 35 gradi anche in Calabria. Secondo iLMeteo.it, infatti, “un promontorio di origine sub-tropicale ha infatti già iniziato ad occupare il bacino del Mediterraneo e nei prossimi giorni sarà alla base della prima forte ondata di caldo della stagione”.

Da bollino rosso, in particolare, le giornate di giovedì e venerdì, mentre un lieve caldo delle temperature è atteso per l’inizio della prossima settimana.