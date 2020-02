Previsioni meteo: crollo termico, arriva la neve in Calabria

Forti venti, temperature in picchiata e possibili nevicate sopra i 700-800 metri. Sono poco rassicuranti le previsioni meteo per le prossime ore in Calabria: dopo i non proprio inclementi ultimi giorni, infatti, l’inverno tornerà a farsi sentire nei suoi aspetti più tipici.



In particolare, sui rilievi le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso anche se non dovrebbero essere abbondanti. Un miglioramento è atteso a partire dalla giornata di giovedì. Intanto, rivolgendosi agli abitanti delle zone costiere, il Dipartimento Protezione Civile ha invitato ad usare cautela negli spostamenti e a prestare attenzione alle conseguenze delle folate di vento e delle mareggiate.