Previsioni meteo, arriva la prima burrasca d’autunno sulla Calabria

Forti temporali e brusco calo delle temperature. Non promettono nulla di rassicurante le previsioni meteo per la Calabria, anzi il weekend si preannuncia difficile e anche l’inizio della settimana prossima dovrebbe essere caratterizzato da piogge insistenti. La prima burrasca d’autunno sarà causata dalla bassa pressione che porta con sé masse d’aria umida verso il Mediterraneo. L’intensa perturbazione atlantica provocherà, dunque, nubifragi e venti sostenuti. Le temperature massime non dovrebbero superare i 19°.