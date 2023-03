Prestiti con cessione del quinto: anche per pensionati

Un prestito con cessione del quinto consente a un lavoratore di ottenere un finanziamento a tasso agevolato, grazie alla garanzia offerta dal suo stipendio mensile. Questa proposta è disponibile anche per i pensionati, i quali possono cedere all’ente creditore fino a un massimo del 20% della pensione netta.

Cos’è un prestito con cessione del quinto della pensione

Le banche offrono prestiti con cessione del quinto a pensionati INPS e INPDAP. Oggi è l’INPS che si occupa di questo genere di offerte, in quanto l’INPDAP è stato completamente assorbito dall’istituto nazionale che di fatto gestisce le pensioni della maggior parte dei lavoratori italiani e oggi anche quelli che lavorano per la pubblica amministrazione. Anche altre casse previdenziali hanno stipulato simili accordi con le banche, chi percepisce la pensione da una cassa previdenziale diversa dall’INPS deve però informarsi su tale argomento, presso la banca o presso la cassa previdenziale stessa. Il vantaggio di questi prestiti è correlato al fatto che la pensione funge da garanzia per il prestito, proprio come avviene per i finanziamenti a dipendenti a tempo indeterminato. Le banche offrono a chi richiede tale tipologia di prestito tassi di interesse particolarmente vantaggiosi, visto il basso rischio di insolvenza da parte del richiedente del credito.

Come chiedere un prestito sulla pensione

Per richiedere un prestito con cessione del quinto della pensione è sufficiente rivolgersi a una delle banche che hanno aderito a tale tipologia di offerta, che sono effettivamente molte. Sarà la banca a mettersi poi in contatto con l’INPS, per effettuare la richiesta di cessione del quinto. Il pensionato deve recarsi in banca con i documenti di identità e con il cedolino della pensione, oltre al CUD dell’anno precedente. La proposta è solitamente molto allettante, in quanto la banca può offrire tassi di interesse contenuti; inoltre l’istruttoria per l’apertura della linea di credito è rapida e semplice, cosa che permette di ottenere il capitale richiesto in tempi generalmente brevi. Ricordiamo che per un prestito di questo genere è solitamente necessario avere un’età inferiore ai 75 anni; alcuni istituti di credito accordano prestiti con cessione del quinto della pensione anche a soggetti con età più alta, ma comunque in genere inferiore agli 81 anni. Oltre a questo è per legge obbligatoria anche una polizza assicurativa sulla vita del contraente il prestito, a garanzia in caso di decesso.