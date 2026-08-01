Prestazioni aggiuntive, il Nursind rivendica i risultati: “Ascoltate in parte le nostre richieste”

“Con la pubblicazione delle delibere n. 444 del 24 luglio 2026 dell’Asp di Vibo Valentia con oggetto: ‘Misure straordinarie di incentivazione economica per la copertura degli incarichi di continuità assistenziali nel periodo estivo dal 1° agosto al 15 settembre 2026’ e n. 234 del 27 luglio 2026 dell’Azienda Zero Regione Calabria con oggetto: ‘Attuazione istituto delle prestazioni aggiuntive per il personale infermieristico afferente al servizio 118 postazioni della provincia di Vibo Valentia luglio – settembre 2026’, in parte le nostre precedenti richieste sono state ascoltate”.
A rivendicare i risultati è il segretario provinciale del Nursind Maurizio Arena che spiega che “tutto nasce da una nostra richiesta forte dell’accordo regionale ottenuto insieme alle sigle Sindacali Fials e Cisl il 25 giugno 2026, per garantire i soccorsi durante l’estate”.
“Sia chiaro – sostiene Arena – queste sono misure emergenziali che, grazie a questo strumento delle prestazioni aggiuntive e alla disponibilità degli infermieri, permetteranno di affrontare in condizioni migliori la gestione dell’emergenza per questo periodo estivo”.
L’obiettivo di Nursind è quello di “contribuire a un continuo miglioramento del percorso di crescita del Servizio 118, in grado di dare sempre più risposte tempestive e qualificate ai cittadini”.
La presenza di auto mediche sul territorio, l’istituzione di protocolli operativi per gli Infermieri, la presenza di una terza unità sull’ambulanza e il reclutamento del personale sono richieste che il Nursind “continuerà a fare per il bene del Servizio”.
“Ringraziamo le Istituzioni preposte – conclude Arena – per aver accolto anche se in parte le nostre proposte e continueremo nel nostro lavoro costruttivo di vigilare affinché il Sistema di Emergenza possa funzionare a pieno regime e essere degno delle esigenze della popolazione”.