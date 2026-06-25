Presentato IN.TUR – Incentivi all’occupazione alle imprese calabresi che operano nella filiera turistica

“Con IN.TUR – Incentivi all’occupazione alle imprese che operano nella filiera turistica la Regione Calabria continua a rafforzare il ruolo strategico del turismo come motore di sviluppo economico e occupazionale. Il settore turistico non rappresenta soltanto un comparto produttivo fondamentale per la nostra regione, ma è sempre più un asset strategico capace di generare lavoro, qualificato e inclusivo”. Così l’assessore al Turismo della Regione Calabria Giovanni Calabrese in merito all’Avviso pubblico IN.TUR – Incentivi all’occupazione alle imprese che operano nella filiera turistica.

“Gli incentivi destinati alle imprese della filiera turistica – ragione l’esponente dell’Esecutivo presieduto da Roberto Occhiuto – favoriscono nuove assunzioni e sostengono l’inserimento lavorativo di persone disoccupate, lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e persone con disabilità, contribuendo a costruire un mercato del lavoro più equo e competitivo. Al tempo stesso, la misura punta a contrastare il lavoro irregolare e a promuovere contratti regolari e maggiormente duraturi, valorizzando il capitale umano che rappresenta la vera forza del nostro sistema turistico.

Conosco bene le esigenze delle aziende e le difficoltà che spesso incontrano nel reperire e mantenere personale qualificato. Per questo ritengo che strumenti come questo siano essenziali per accompagnare la crescita delle imprese, sostenere gli investimenti e migliorare la qualità dell’offerta turistica calabrese.

La Calabria sta investendo sul turismo come leva di sviluppo, occupazione e coesione sociale. Vogliamo creare le condizioni affinché le imprese possano crescere, assumere e competere, generando opportunità concrete per i giovani e per tutti coloro che scelgono di costruire il proprio futuro nella nostra terra”.