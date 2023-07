Presentato il Contest fotografico “Borghi delle Serre in foto”

La sala conferenze del MuFar, il Museo delle Ferriere di Mongiana, ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Contest fotografico ideato e realizzato grazie alla sinergia tra il Parco naturale regionale delle Serre e l’azienda Mangiatorella. Tema di questa seconda edizione, “I Borghi delle Serre”.

Gli amanti della fotografia potranno cimentarsi in una sfida in termini artistici attraverso un connubio perfetto per chi ama la fotografia e i borghi ricchi di storia e di scorci affascinanti.

“Dopo il successo del primo anno – ha evidenziato il commissario Alfonso Grillo – il Parco delle Serre ripropone l’idea del Contest fotografico per il calendario 2024. Vogliamo attraverso la fotografia dimostrare che questo luogo ha punti di eccellenza che certamente sono rappresentati dalle tante caratteristiche uniche di questa nostra biodiversità, ma non solo, in quanto abbiamo la fortuna di avere all’interno del Parco ben ventisei borghi ricchi di potenzialità culturali, spirituali ed anche archeologiche che meritano di essere messe in evidenza”.

“È la politica che portiamo avanti come Parco – ha aggiunto Grillo – convinti che, sebbene il nostro compito principale sia la tutela dell’ambiente, abbiamo il dovere di sostenere e favorire lo sviluppo del territorio. La nuova filosofia che come Parco stiamo attuando spinge verso un dialogo col territorio che si apre alle diverse iniziative promozionali. È questo un modo concreto e diretto di attuare quanto già previsto nella legge quadro del ’94 che chiaramente indicava come i parchi non debbano più essere un luogo chiuso, come un museo, ma aperto e disposto alla collaborazione col territorio e con le aziende e le imprese che qui nascono ed operano favorendo uno sviluppo sostenibile”.

Dal canto suo, Francesco Federico, responsabile Area Marketing di Mangiatorella, ha sottolineato il valore della “…sinergia tra un’azienda privata ed un’importante istituzione come il Parco delle Serre”. “Una sinergia – ha evidenziato – iniziata l’anno scorso e che, visto il successo del Contest 2022, abbiamo confermato, ovviamente con l’obiettivo di creare un prodotto come il calendario fotografico che diventi con gli anni un elemento che coinvolga tutti gli operatori del territorio e attraverso il quale promuovere quest’area che comprende ventisei comuni”.

Un Parco che vuole crescere ed allargare la sua sfera d’azione, come confermato dal sindaco di Pazzano Francesco Valenti, Comune che ha ribadito l’intenzione di entrare a fare parte del perimetro del Parco delle Serre.

Presente anche il giornalista Pietro Melia, è stato ricordato che fino al 30 settembre si può partecipare al contest Borghi delle Serre inviando le fotografie, che dovranno essere a colori, con inquadrature orizzontali, in formato JPG (.jpg) e in alta risoluzione, ovvero con lato lungo di almeno 3000 pixel, si dovranno caricare sull’apposita pagina https://www.mangiatorella.it/borghidelleserreinfoto in una versione leggera di massimo 1 MB, mentre, in caso la foto risulti tra le vincenti, l’autore dovrà fornirla in alta risoluzione. Sullo stesso sito è possibile consultare il regolamento del concorso.