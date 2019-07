Presentata la XIII edizione di “Serrestate”: cultura e divertimento per allietare turisti e residenti

Una rassegna comprendente manifestazioni culturali, artistiche, musicali, sportive, commedie, spettacoli d’intrattenimento e per bambini, persino osservazioni del cielo e conferenze astronomiche.

La XIII edizione di “Serrestate” conserva le serate tradizionali, “da storicizzare”, ma si apre ad ulteriori ambiti e si rafforza anche con un “piano comunicativo” visto che sono previsti cartelloni 6×3 da porre in punti strategici anche fuori provincia. La presentazione è avvenuta nel corso di una conferenza stampa aperta dal sindaco Luigi Tassone che ha rilevato come”nonostante le ristrettezze economiche, siamo riusciti a vincere la sfida riuscendo ad organizzare iniziative per quasi tutto il mese di agosto. Abbiamo coinvolto tutti gli artisti e le associazioni presenti nella nostra cittadina – ha precisato il primo cittadino – non facendo distinzioni di colore politico”. Sulla “ricchezza” del programma si è soffermata la presidente del Consiglio comunale Maria Rosaria Franzè, che ha puntualizzato come “nell’organizzazione degli eventi sono stati considerati tutti i generi” ed ha ringraziato le associazioni con le quali “c’è stata massima collaborazione”. L’assessore Francesco De Caria ha specificato che per la predisposizione delle attività “sono stati invitati tutti gli organismi sportivi di Serra San Bruno e le associazioni dilettantistiche hanno comunicato ciò che volevano organizzare”. De Caria ha sottolineato infine “l’importanza dei momenti di aggregazione”.

Fra le iniziative proposte, spiccano “Serrasuoni” (esibizione di Statale 107 bis e Parafonè), “Serreinfestival”, la notte bianca, le tradizionali feste di Ferragosto e San Rocco ed il Music Fest, che punta a scoprire i talenti locali.

Dunque, si tratta di un modo per allietare i residenti, gli emigrati che ritornano in occasione della pausa estiva e i visitatori giunti ad ammirare le bellezze delle Serre.