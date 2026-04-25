Presentata la lista civica Villapiana Sarà Con Mariolina De Marco Sindaco

Stamattina, presso la sede municipale di Villapiana, è stata ufficialmente presentata la lista civica “Villapiana Sarà”, con la candidata a sindaco Mariolina De Marco. La presentazione della lista, accompagnata da una folta rappresentanza di cittadini, ha segnato l’avvio di una campagna elettorale che sarà centrata su un progetto civico concreto, nato dall’incontro di esperienze diverse nel mondo dell’associazionismo, della politica, della cultura e dell’impresa, per restituire slancio alla comunità e valorizzare le potenzialità del territorio.

La lista “Villapiana Sarà” si propone ai cittadini con una squadra giovane ed eterogenea, contraddistinta da un mix di esperienza e freschezza, di capacità e competenze poliedriche.

La squadra di candidati alla carica di consigliere comunale è composta da Cesarini Carmela, Filardi Domenico, Francomano Rosa, Giacobini Maria Giulia, Iannuzzi Simona, Marrazzo Davide, Motta Natalina Olga (detta Natasha), Pastore Lorenza, Pirillo Fabio, Pittelli Gabriele, Pucciano Giacomo, Tiripicchio Giuseppe.

il programma elettorale con il quale la lista Villapiana Sarà si presenta alla competizione amministrativa vuole essere un vero e proprio “patto di fiducia” con la comunità. Un documento che non si limita a elencare interventi, ma propone una visione organica e di lungo periodo per il futuro di Villapiana, fondata su valori chiari: legalità, trasparenza, equità, partecipazione e senso delle istituzioni.

Tra i punti centrali del programma, particolare attenzione è dedicata al risanamento dei conti pubblici, attraverso un percorso di verità e responsabilità, capace di garantire sostenibilità finanziaria senza gravare sulle famiglie. Accanto a questo impegno, forte è la volontà a rendere la macchina amministrativa più efficiente, dinamica, e vicina ai cittadini, con servizi più semplici, tempi certi e maggiore accessibilità in una visione di smart city in linea con le moderne tecnologie.

Al centro della visione politica insita nel programma, centrale il focus sui diritti fondamentali, a partire dalla sanità territoriale, con l’obiettivo di costruire una rete di prossimità più efficace ed efficiente per garantire a tutti i cittadini un accesso alle cure, soprattutto per anziani e persone fragili, che possa definirsi dignitoso.

Ampio spazio è dedicato allo sviluppo economico e turistico: il progetto punta a valorizzare le risorse naturali e identitarie del territorio – dal mare all’agricoltura – trasformandole in leve di crescita stabile e occupazione. In questa direzione, si inserisce anche la volontà di costruire una nuova identità turistica unitaria e brandizzata, capace di superare le frammentazioni del passato e rendere Villapiana una destinazione attrattiva che sappia sfruttare la destagionalizzazione.

Pietra angolare su cui il programma poggia sono le iniziative relative a giovani, scuola e lavoro, con l’obiettivo di creare condizioni concrete per trattenere e attrarre nuove energie, così come sulle politiche sociali, improntate all’inclusione e al sostegno delle fragilità. Centrale anche il tema della qualità urbana, della sicurezza e della tutela ambientale, considerati elementi essenziali per il benessere della comunità.

Infine, grande rilievo viene dato al metodo di governo, con un’amministrazione aperta, partecipata e trasparente, capace di coinvolgere i cittadini nelle scelte e di rendere conto in modo costante del proprio operato.

“Villapiana Sarà – ha affermato la Candidata a sindaco Mariolina De Marco – nasce da un’esigenza profonda: quella di restituire fiducia alla nostra comunità. Abbiamo costruito un progetto serio, credibile e concreto, che parte dall’ascolto dei cittadini e guarda con responsabilità al futuro. Sappiamo che la sfida che abbiamo davanti è complessa, ma siamo altrettanto convinti che Villapiana abbia tutte le risorse per rialzarsi e crescere. Il nostro impegno è quello di governare con serietà, dire la verità, ascoltare con rispetto e lavorare ogni giorno per il bene comune. Vogliamo una Villapiana più giusta, più moderna e più vicina alle persone. Il cambiamento è possibile, ma va costruito insieme.”