Presentata al G.O.M. di Reggio Calabria la nuova Risonanza Magnetica 1.5 Tesla: tecnologia al servizio della cura

Questa mattina l’Aula Spinelli del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha ospitato la presentazione della nuova Risonanza Magnetica 1.5 Tesla, installata presso la U.O.C. Radiologia.

Un investimento importante che arricchisce il parco tecnologico del reparto e garantisce un miglioramento della qualità delle immagini e delle prestazioni cliniche.

L’evento è stato introdotto dal Commissario Straordinario, Tiziana Frittelli, alla presenza di Francesco Araniti, Direttore Amministrativo Aziendale, Matteo Galletta, Direttore Medico di Presidio, Antonio Armentano, Direttore del Dipartimento Tecnologie Avanzate Diagnostico-Terapeutiche, Pietro Arciello, Responsabile della U.O.C. Radiologia e Carmelo Giuseppe Fera, Direttore della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Direttore ad interim della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica.

“Siamo molto contenti perché continua il percorso di rinnovamento tecnologico dell’area di diagnostica per immagini” – ha dichiarato Frittelli. “Oggi presentiamo una risonanza magnetica di ultima generazione 1,5 Tesla, che sta già lavorando e che si aggiunge alla Risonanza 3T attiva presso la Neuroradiologia.”

Il Commissario ha annunciato che una seconda RMN 3 Tesla sarà destinata al presidio “Morelli”, principalmente per i percorsi oncologici, e sarà presentata il 31 maggio. Nell’ultimo anno, ha ricordato, sono stati inaugurati quattro sistemi radiologici telecomandati al “Riuniti” (di cui uno dedicato al Pronto Soccorso), due al “Morelli”, oltre alle nuove TAC.

Il Commissario ha poi evidenziato come questi investimenti derivino sia da fondi regionali che da finanziamenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nel ricordare i risultati ottenuti – l’acquisto di 39 attrezzature su 39 tra quelle autorizzate con i fondi del PNRR – la dott.ssa Frittelli ha annunciato che i fondi residui saranno destinati alla sostituzione di attrezzature obsolete e all’acquisto di altre due grandi apparecchiature.

Sul tema delle liste d’attesa, il Commissario Straordinario ha sottolineato: “La scorsa settimana, presso la Cittadella Regionale, c’è stato un incontro molto positivo con il Direttore Generale di AGENAS, il dott. Angelo Tanese, che ha evidenziato il grande miglioramento sui tempi d’attesa in Calabria. Il G.O.M. di Reggio Calabria si è già mosso in tal senso con un nuovo progetto di abbattimento delle liste, recentemente deliberato.”

Infine il Commissario ha ringraziato le Unità Operative del Provveditorato e del Tecnico, in particolare l’ingegner Fera e l’architetto Gianluca Maiolino, che hanno lavorato con grande impegno e dedizione per il raggiungimento di questi risultati.

Grande apprezzamento è stato espresso anche da parte di Arciello: “Questa nuova apparecchiatura rientra in un percorso di rinnovamento del parco tecnologico intrapreso dal G.O.M. Con questo ulteriore tassello, il reparto si dota di una macchina di ultima generazione che riduce i tempi di esecuzione dell’esame, garantendo performance ottimali, diagnosi più accurate e maggiore comfort per il paziente.”

La giornata si è conclusa con la visita al reparto e la benedizione della nuova apparecchiatura, impartita da don Stefano Iacopino, Cappellano dell’Ospedale.

I vantaggi della nuova Risonanza Magnetica 1.5 Tesla