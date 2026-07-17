Premio Urbanistica 2026 alla Calabria che innova e guarda al futuro

”Esprimo grande soddisfazione per il conferimento alla Regione Calabria del Premio Urbanistica 2026 per il progetto “GeoHUB – Infrastruttura digitale per la governance territoriale”. Si tratta di un riconoscimento prestigioso, promosso dalla rivista Urbanistica e dall’INU – Istituto Nazionale di Urbanistica, che premia un progetto scelto sulla base delle preferenze espresse dagli iscritti al portale Urbanpromo e che ne attesta il valore innovativo e la rilevanza nel panorama nazionale delle politiche per il governo del territorio”.

È quanto afferma in una nota il vice presidente della Regione Calabria, Filippo Mancuso. “GeoHUB – sottolinea – rappresenta un’infrastruttura digitale strategica a supporto della pianificazione territoriale e paesaggistica, della gestione integrata delle informazioni geografiche e dei processi decisionali. Uno strumento che contribuisce a rendere l’azione amministrativa sempre più efficace, trasparente e orientata ai principi dell’innovazione e della sostenibilità. Questo premio rappresenta un importante traguardo per l’intera Regione Calabria e conferma la validità del percorso di innovazione che stiamo portando avanti. GeoHUB è il risultato di una visione strategica fondata sulla valorizzazione della conoscenza del territorio, sulla digitalizzazione dei processi amministrativi e sulla collaborazione tra istituzioni. Rivolgo un sincero ringraziamento alla rivista Urbanistica, all’INU e a tutti coloro che, attraverso il voto espresso su Urbanpromo, hanno contribuito all’assegnazione di questo riconoscimento. È un risultato che ci incoraggia a proseguire con ancora maggiore determinazione nel percorso di modernizzazione della pianificazione territoriale regionale. Il Premio Urbanistica 2026 rappresenta anche il riconoscimento del lavoro svolto dall’Assessorato all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici nella realizzazione di strumenti innovativi a supporto della governance territoriale. Questo riconoscimento, infine, apre una nuova stagione per l’urbanistica calabrese. La nostra Regione necessita da tempo di una riforma organica, capace di coniugare un efficace governo del territorio con la tutela del paesaggio, nella consapevolezza che una pianificazione moderna rappresenti una leva fondamentale per lo sviluppo economico, sociale e culturale della Calabria”, conclude il vice presidente Mancuso.

La cerimonia di conferimento del Premio Urbanistica 2026 si terrà nell’ambito della manifestazione Urbanpromo 2026, in programma a Firenze dal 10 al 13 novembre 2026. Il riconoscimento conferma il ruolo della Regione Calabria tra le amministrazioni maggiormente impegnate nei processi di innovazione digitale applicati alla pianificazione e alla governance del territorio e rafforza l’impegno dell’Amministrazione regionale nel promuovere politiche sempre più efficaci, integrate e orientate allo sviluppo sostenibile.