Premio speciale della giuria di Venezia per il film “Il buco”, Spirlì orgoglioso: “Valorizzato il Pollino, polmone verde al centro del Mediterraneo”

«Il riconoscimento che la Mostra del Cinema di Venezia ha tributato al film “Il buco” è un immenso orgoglio per la Calabria. Rivolgo i miei complimenti più grandi al regista Michelangelo Frammartino per il suo straordinario lavoro e lo ringrazio per avere definito la nostra terra, al momento della premiazione, “regione più bella d’Italia”». È quanto dichiara il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, in merito al Premio speciale della giuria di Venezia 78 per il film “Il buco”, ambientato e girato sul territorio del Pollino.

«La pellicola di Frammartino – aggiunge Spirlì – ha valorizzato in modo straordinario alcuni dei nostri luoghi più belli, che meritano di essere conosciuti dal grande pubblico. Uno su tutti, l’Abisso del Bifurto, una grotta di origine carsica che è un tesoro naturalistico di livello mondiale». «Il cineturismo – conclude Spirlì – può davvero essere uno strumento decisivo per lo sviluppo della Calabria e dei suoi borghi, luoghi pieni di storia e mistero, incastonati in paesaggi unici e incantevoli. Il Pollino, in particolare, è uno dei tre parchi nazionali della Calabria, un autentico polmone verde al centro del Mediterraneo».