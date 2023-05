Premio Pontremoli Città del libro e della famiglia, “La stanza del buio” di Daniela Rabia accede alla finale

Sono stati resi noti i 15 finalisti del Premio letterario Pontremoli Città del libro e della famiglia. Il Premio nasce su iniziativa del Forum delle Associazioni Familiari e del Comune di Pontremoli in collaborazione della Fondazione Città del libro. Dopo il successo della I edizione anche quest’anno la Commissione punta a premiare l’opera che, per i contenuti espressi e la qualità letteraria, consegue l’obiettivo della promozione e salvaguardia dei valori e dei diritti della famiglia quale soggetto sociale ed educativo delle future generazioni. Il Forum dell’Associazione familiare della Calabria presieduto da Claudio Venditti ha segnalato il romanzo “La stanza del buio” della scrittrice catanzarese Daniela Rabia. Il testo indicato perché compendia i valori familiari con quelli della fede e vede nella famiglia il luogo privilegiato di nascita dei sentimenti e di trionfo dell’amore per gli altri è stato selezionato tra le migliori opere e rientra tra i finalisti della II edizione del concorso. Claudio Venditti ha espresso grande soddisfazione per questo risultato che premia una narrazione di famiglia verso la quale il Forum sta dedicando tanto impegno. La premiazione si svolgerà a Pontremoli sabato 1 luglio 2023. All’autore verrà consegnata un’opera d’arte.