Premier League, Liga e serie A: torna il calcio con la stagione 2022-2023

Pronti via, la Premier League e la Liga offrono già spunti interessanti da analizzare, per quanto riguarda questo iniziale scorcio di stagione. A differenza del nostro campionato, in Inghilterra sono già stati disputati due turni, con il solito Manchester City di Pep Guardiola che non sbaglia un colpo e con l’Arsenal che segue a parimerito.

L’avvio di stagione complicato per alcune big inglesi, United su tutte

Esordio con vittoria per il Tottenham di Antonio Conte, che però è stato fermato al secondo turno dal Chelsea di Tuchel. Non un grande avvio per il Liverpool di Jurgen Klopp, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, dopo due pareggi. Hanno fatto peggio però Everton e soprattutto Manchester United. Lo United in realtà è considerato in grande crisi, dato che anche a livello interno piovono critiche e osservazioni su un periodo non semplice. Una situazione di stallo che potrebbe favorire la partenza di Cristiano Ronaldo e non sarebbe la prima volta per CR7 come era già successo lo scorso anno, quando era ancora un giocatore della Juventus di Max Allegri. Presto dirlo, ma anche il Barcellona non ha avuto un grande impatto visto che alla prima uscita in casa non è andato oltre il pareggio interno senza reti contro il Rayo Vallecano.

Gennaro Gattuso torna in panchina e ricomincia da Valencia

Vince invece il Valencia di Gennaro Gattuso, chiamato a dare una scossa all’ambiente valenciano dopo qualche stagione di molte ombre e poche luci. Buona la prima invece per Villareal, Betis, Atletico Madrid e per il Real Madrid di Carlo Ancelotti. In Bundesliga sono bastati solo due turni per il Bayern Monaco e per il Borussia Dortmund che già tentano il distacco rispetto ai diretti avversari per il titolo.

L’impressione dopo le prime uscite di tutte le squadre dei cinque maggiori campionati di prima divisione europea, è che la preparazione atletica sia stata eseguita per rendere e per dare subito il meglio, anche in vista degli impegni che si susseguiranno tra campionato e competizioni europee come Champions ed Europa League, dato che poi subito dopo la seconda settimana di novembre ci sarà un lungo stop per consentire ai calciatori di prepararsi al mondiale in Qatar, che per cinque settimane andrà a caratterizzare l’autunno e le vacanze natalizie.

Un mondiale natalizio, ma senza l’Italia di Mancini

Uno scenario del tutto inedito dove purtroppo la Nazionale di Roberto Mancini sarà nuovamente assente. Per la seconda edizione consecutiva infatti gli Azzurri hanno mancato la qualificazione. Prima di arrivare a novembre ci sarà però da emozionarsi e divertirsi con il nostro campionato, tornato su livelli ottimali in termini di competizione, equilibrio e spettacolo. Mancheranno due squadre scudettate come Cagliari e Genoa, mentre c’è grande attesa di capire quale sarà la stagione delle tre neopromosse: Monza, Cremonese e Lecce. Tre club a caccia di punti e di affermazione, anche se per il club brianzolo c’è chi sostiene che la squadra potrà facilmente ottenere la salvezza, visti gli interessi e i capitali messi a disposizione dalla presidenza e dalla dirigenza del club.

Il campionato visto da un punto di vista statistico

Secondo gli esperti di statistiche e i quotisti, Inter, Juventus e Milan, partono con un leggero vantaggio, rispetto ad altre squadre come Napoli, Roma, Lazio, Fiorentina e Atalanta. In termini di scommesse calcio avremo quindi ottime probabilità di assistere al ritorno delle sette sorelle del nostro campionato, come già si era intravisto durante la passata stagione, anche se in quel caso il livello di Milan, Inter e Napoli era emerso in modo prepotente già dopo le prime 10 giornate. Quest’anno la Juventus forte di una grande campagna acquisti di rafforzamento, è data come una delle sicure protagoniste della stagione. Eppure Milan e Napoli potrebbe creare non pochi problemi, in testa, anche per via del fatto che entrambe pur cambiando alcuni elementi, dovrebbero mantenere lo stesso assetto e gli schemi di gioco. Il Napoli è per il secondo anno guidato dal tecnico toscano Luciano Spalletti, il quale sta guidando una sorta di rifondazione soft a livello di rosa disponibile.

Il Napoli di Spalletti è la grande incognita della stagione?

Le cessioni sono certamente importanti, con uomini chiave come Koulibaly, Mertens, Insigne e Ospina, che sono già partiti e cui potrebbe aggiungersi anche un calciatore di livello tecnico come Fabian Ruiz. Anche questa è una incognita dettata dal fatto che la stagione è iniziata mentre la sessione di mercato estivo era ancora aperta, ma tutto sommato è facile intuire che Milan, Napoli e Roma saranno tra le assolute protagoniste di questa stagione. Si tratta di squadre che in un modo o nell’altro hanno ottenuto importanti traguardi durante la passata stagione. Il Milan di Stefano Pioli è tornato a vincere lo scudetto dopo un lungo periodo di digiuno, mentre il Napoli dopo due stagioni di assenza torna a giocare in Champions League. Resta da dire di questa Roma targata Mourinho e protagonista di una campagna acquisti importante, nonché tornata a vincere un trofeo, con la prima edizione di Conference League.