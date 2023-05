Premiata Sonia Demurtas per l’impegno nel mondo della cultura

Il 12 e 13 maggio si è svolta, dunque, presso il Palazzo Gagliardi di Vibo Valentia una importante kermesse culturale, che ha visto confluire poeti, pittori e scultori di ogni parte d’Italia.

Oggetto dell’incontro è stata la premiazione del concorso “Arte e Cultura Vibook”, la presentazione del volume “Artisti e Poeti del III Millennio” e la presentazione della silloge “Il Sentiero dei Sogni” di Antonio Franzé. Oltre ai vari artisti, hanno partecipato all’incontro il sindaco di Vibo, Maria Limardo, l’Associazione FIDAPA, sezione di Vibo, rappresentata da Annamaria Figliano, il giornalista Salvatore Berlingieri.

I premi in palio sono stati o#erti dal maestro orafo Michele A&idato, il cui prestigio ha sicuramente contribuito a valorizzare ulteriormente questo progetto artistico-culturale.

L’organizzazione dell’evento è stata curata dal Comitato “Fior di Loto”, nella persona della sua presidente Sonia Demurtas, che oramai da anni, spinta dall’amore sconfinato verso tutto ciò che è arte, cultura e poesia, ha deciso di dedicare il suo tempo alla ricerca di nuovi talenti a fine editoriale in modo da poter restituire a questa terra la dignità e l’orgoglio che merita, e tornare a guardare la bellezza della natura con nuovi occhi, a cantare l’amore per la vita, a cercare la bellezza, l’unica qualità capace di dare speranza e salvare davvero il mondo.

Grazie al suo impegno ed ai brillanti risultati raggiunti, oggi, Sonia può essere annoverata come una delle Eccellenze su tutto il territorio di Vibo Valentia. È riuscita addirittura a fare del suo piccolo borgo, Stefanaconi, il “paese della poesia” attraverso un concorso in cui le poesie vincitrici, incastonate in preziose e particolari stele, create sempre da artisti locali, vengono collocate sui muri delle case del paese, creando per il piccolo borgo un vero percorso culturale, ricco di pathos e sentimento.

Questa sua feconda attività editoriale, che ha visto negli anni, tra le altre cose, oltre all’organizzazione di prestigiosi concorsi artistici, come questo di “Arte e Cultura”, e la produzione di spettacolari calendari artistici e sorprendenti volumi contenenti opere e biografie dei più importanti artisti locali, non poteva certamente passare inosservata.

Del tutto meritato è stato dunque il premio che, per l’occasione, l’associazione FIDAPA, sezione di Vibo Valentia, nella persona della sua presidente Annamaria Figliano ha consegnato a Sonia Demurtas, a suggellare proprio l’impegno di una donna colta, forte e coraggiosa, custode irreprensibile dell’Arte, l’unica traccia che rimarrà del nostro passaggio su questa terra.