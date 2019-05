Prefettura Vibo, Viscomi: “Altro che CdM in Calabria, ecco cosa siamo per Roma”

“La sanità regionale espropriata, la Prefettura di Vibo affidata al prefetto di Catanzaro, il bonus-sud trasformato in una beffa per gli imprenditori che hanno rispettato quanto previsto dalla legge di bilancio, un altro Comune sciolto per mafia, e tutto nei pochi giorni trascorsi dal Consiglio dei Ministri a Reggio Calabria. Questo siamo diventati per il Governo romano, e spesso anche in modo colpevole”.

La presa di posizione è del deputato Antonio Viscomi, secondo il quale “è ora di dire basta: riscopriamoci comunità, riprendiamoci la nostra dignità di popolo”. “Abbiamo bisogno – sostiene l’esponente del Pd – di costruire un sistema sanitario che salvi le persone, di assicurare la presenza della Prefettura a Vibo perché è presidio di democrazia e legalità in una terra martoriata dalle infiltrazioni criminali, proprio di questo ho parlato oggi con il prefetto Francesca Ferrandino e anche di questo chiederò di parlare con il professor Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, dobbiamo ricordare a Roma il rischio che i nostri imprenditori non avranno più fiducia in uno Stato che prima promette e poi nega un sostegno per le assunzioni, abbiamo bisogno di provvedimenti per sostenere le comunità aggredite dalla ‘ndrangheta e non soltanto di sciogliere i Consigli comunali, lasciando al proprio posto una burocrazia spesso non meno colpevole. Ecco, abbiamo veramente bisogno di politica, cioè di prendere il destino della nostra terra nelle nostre mani, nelle mani di tutti, qualunque sia il nostro compito, dovunque siamo chiamati a svolgerlo. Questo – conclude – è il vero cambiamento: dare senso e vita al noi, più che all’io”.