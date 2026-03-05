Precari della Cultura, il PD Calabria torna a sollevare la questione

Il PD Calabria torna a sollevare la questione dei lavoratori precari del ministero della Cultura impiegati negli istituti culturali della regione.

Si tratta di personale assunto con contratti part-time a tempo determinato, proveniente da precedenti percorsi di tirocinio ministeriale e oggi impegnato nella rete della Direzione regionale Musei della Calabria, nel Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria e nei parchi archeologici di Crotone e Sibari. “Questi lavoratori – sottolinea il PD Calabria – garantiscono servizi essenziali per l’apertura e la gestione dei siti culturali calabresi”. Il partito ricorda poi che “nel decreto Milleproroghe il senatore Nicola Irto, segretario del PD calabrese, e il deputato Nico Stumpo avevano presentato emendamenti per prorogare i contratti, ma il governo ha poi posto la fiducia sul provvedimento e le proposte non sono state più esaminate”. “La battaglia – evidenziano i dem calabresi – però continua. Nel decreto Pnrr il deputato Stumpo ha presentato un nuovo emendamento che consente al ministero della Cultura di prorogare per il 2026 e il 2027 i contratti del personale in servizio al 31 dicembre 2025 presso gli istituti culturali calabresi, così da garantire la continuità delle attività”. “Il PD Calabria continuerà a spingere per il futuro di questi lavoratori e per la tutela del patrimonio culturale della regione. Il Governo, invece, è finora rimasto assente – conclude la nota del partito – rispetto a una questione che riguarda il diritto al lavoro e una serie di servizi culturali fondamentali”.