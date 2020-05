Potere al Popolo con i braccianti: “Lavorano in condizioni di schiavitù”

Potere al Popolo Reggio Calabria esprime piena solidarietà ai braccianti che giovedì prossimo aderiranno allo sciopero indetto da USB, contro il provvedimento di regolarizzazione previsto dal “Decreto Rilancio”. “

“La nostra solidarietà – precisano i militanti reggini di PaP – non è pura formalità. Siamo consapevoli che l’attuale condizione di lavoro dei braccianti in tutta Italia rappresenti la forma più aberrante di schiavitù che costringe migliaia di lavoratori, immigrati e italiani, invisibili, a subire una vita assente di dignità umana. Non si può pensare ad una regolarizzazione funzionale al periodo temporaneo di durata di un contratto, stipulato dallo stesso sfruttatore odierno. Ciò è indegno di un Paese civile”. “Potere al Popolo Reggio Calabria – è la richiesta perentoria – pretende il cambiamento radicale dell’attuale filiera agroalimentare, in cui, a fare profitti è solo la grande distribuzione. A perderci siamo tutti, braccianti, consumatori e piccoli produttori, categorie che vanno difese e gli unici a poterlo fare siamo noi. Domani, 20 maggio dalle 11 alle 13 saremo davanti all’IPERCOOP sul Ponte della Libertà a volantinare e spiegare le nostre ragioni”.