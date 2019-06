Potere al Popolo chiama a raccolta i cittadini per fermare lo “smantellamento del sistema sanitario pubblico”

La situazione drammatica della sanità reggina esige il maggior coinvolgimento possibile di tutti gli abitanti dell’area metropolitana di Reggio Calabria.

Non basta, infatti, chiedere l’azzeramento del debito dell’Azienda sanitaria provinciale 5, per la quale i Commissari straordinari hanno chiesto che venga dichiarato lo stato di dissesto finanziario”. “Bisogna fare piena luce – chiedono a gran voce i militanti reggini di Potere al Popolo – su chi ci ha portato e soprattutto come si è arrivati a questo punto, ma soprattutto bisogna fare in modo che non continui l’opera di progressivo smantellamento del sistema sanitario pubblico. Al contrario bisogna cogliere questa fase come un’occasione per pretendere con forza il rilancio di una sanità pubblica, gratuita e garantita, per riconoscere pienamente quel diritto alla salute sancito dalla nostra Carta costituzionale. Stamattina Potere al Popolo! Reggio Calabria ha avviato al Polo Sud di Via Padova un’attività di volantinaggio e sensibilizzazione che ha rappresentato un importante momento di confronto con la rabbia e la desolazione dei cittadini, ampiamente sfiduciati per le condizioni di cronica emergenza in cui versa il sistema sanitario locale”. “Tuttavia, facciamo tesoro dell’invito ricevuto da gran parte di loro per una mobilitazione sempre crescente che – sottolineano i rappresentanti reggini di PaP – affermi in maniera netta che a pagare deve essere chi ha rubato, non i cittadini di Reggio Calabria! E questa parola d’ordine rilanceremo nella prossima iniziativa di coinvolgimento che Potere al Popolo! Reggio Calabria ha promosso per venerdì 21 giugno dalle 7.30 presso la struttura di Via Willermin e nelle altre iniziative che si terranno nei prossimi giorni”.