Potenziamento dei Centri per l’impiego e prevenzione del rischio sismico: le delibere approvate in Giunta regionale

La Giunta regionale sì è riunita oggi sotto la presidenza del presidente Mario Oliverio ed ha approvato una serie di delibere in materia di Protezione civile, Urbanistica, Lavoro e Welfare.

Su proposta del presidente Oliverio è stato deliberato il Piano annuale degli interventi in materia di relazioni tra la Regione Calabria e i Calabresi nel mondo e le loro comunità in riferimento all’articolo 18 della legge regionale n. 8/2018.

L’Esecutivo, su indicazione dell’assessore alle Infrastrutture Roberto Musmanno, ha poi adottato il documento su contesti territoriali e Comuni di riferimento della Regione Calabria sulla prevenzione del rischio sismico, redatto dal Dipartimento nazionale di Protezione civile.

Su proposta congiunta dell’assessore Musmanno e dell’assessore alla Pianificazione territoriale e Urbanistica Franco Rossi sono state approvate anche le linee guida per lo sviluppo e la promozione della Rete regionale degli sportelli unici per l’edilizia (Sue).

In seguito, la Giunta, su presentazione dell’assessore al lavoro e al welfare Angela Robbe ha deliberato lo schema di convenzione per lo svolgimento delle funzioni di organismo intermedio nella gestione di attività del programma operativo nazionale sull’inclusione con la direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Inoltre è stato approvato, in via definitiva, il regolamento del welfare.

Infine, l’Esecutivo ha deliberato l’atto d’indirizzo per l’avvio dell’attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.