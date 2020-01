Post Salvini, il Circolo di Serra San Bruno della Lega esulta: “Manifestazione riuscita, i contestatori ci rafforzano”

Il Circolo locale della Lega porge i suoi ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita “dell’imponente manifestazione” di mercoledì che ha visto sul palco della cittadina della Certosa il leader nazionale Matteo Salvini.



“Per la nostra città – hanno evidenziato con soddisfazione i leghisti locali – è stato un grande risultato. Questa imponente manifestazione ha registrato grande partecipazione e ci ha fatto capire come la gente è ormai stanca di tutto quello che sta vivendo. Volevamo ringraziare Matteo Salvini, il Coordinamento regionale della Lega e il commissario regionale Cristian Invernizzi. Grazie al suo interessamento è stato possibile avere il nostro leader tra noi a Serra San Bruno”. Salvini e Invernizzi, poi, hanno voluto fare i complimenti per la “possente macchina organizzativa”, predisposta grazie “all’impeccabile dispositivo messo in campo dal questore di Vibo Valentia, Annino Gargano, sorretto dalla professionalità e dalla sobrietà con cui hanno operato gli agenti impiegati dalla Polizia di Stato con il supporto dei Carabinieri, dei Vigili urbani e delle Guardie zoofile”. “Ringraziamo – hanno aggiunto gli esponenti serresi del Carroccio – gli uomini del locale Commissariato di Polizia, coordinati dal dirigente Valerio La Pietra, i loro colleghi giunti anche da Reggio Calabria e tutti coloro che hanno contribuito all’impeccabile servizio di sicurezza, gestendo i ‘pochi’ contestatori che, secondo noi, servono solo a rafforzare il nostro, già grande, consenso”. I componenti del Gruppo della Lega, inoltre, hanno voluto rimarcare la completa assenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Tassone: “Nessuno di loro – hanno rilevato i leghisti locali – si è presentato alla manifestazione, ma c’era da aspettarselo visti i troppi impegni della campagna elettorale”.