Possibili assunzioni di infermieri e Oss all’Asp di Vibo, Cgil: “Ora concretezza, può essere l’inizio di un percorso virtuoso”

“Apprendiamo con piacere del contenuto della nota ricevuta dai commissari straordinari dell’Asp di Vibo Valentia relativamente alla concreta possibilità di assunzione di ulteriori infermieri e Oss che sicuramente rappresenteranno una boccata d’ossigeno indispensabile a rafforzare l’attuale e insufficiente dotazione organica esistente presso i reparti di diagnosi e cura degli ospedali e per il potenziamento dei servizi territoriali”.

Il segretario Fp Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, Luciano Contartese, saluta con soddisfazione l’importante spiraglio apertosi e invita il nuovo direttore amministrativo aziendale Vittorio Sestito, al quale rivolge gli auguri di buon lavoro, insieme ai dirigenti preposti dell’Ufficio Gestione Risorse Umane ed Economico/Finanziario a “mettere in atto tutti gli sforzi necessari per rendere concreta tale notizia mediante l’attivazione, senza ulteriori indugi, di tutte le procedure previste dalla suddetta comunicazione che prevede nell’ordine:

– lo scorrimento delle graduatorie interne di stabilizzazione di infermieri e Oss;

– l’attivazione della procedura di mobilità regionale e interregionale, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, per una percentuale non inferiore al 50% dei posti disponibili;

– la valutazione, ed eventuale accoglimento, delle richieste di ricongiungimento al coniuge, ai sensi dell’art.42 bis del decreto legislativo n. 151/2001, già pervenute per i profili professionali di che trattasi;

– l’utilizzo, in caso di ulteriori posti residui, delle graduatorie concorsuali vigenti nelle Asp/Ao della Regione Calabria e, a seguire, l’avvio eventuale delle procedure concorsuali”.

Non manca un ulteriore commento condito da un richiamo ad alcuni omologhi: “tale notizia fa ben sperare ai rappresentanti sindacali che, a differenza di alcune sigle sindacali autonome, hanno riposto fiducia nel lavoro certosino dei commissari straordinari che, a nostro avviso, sono riusciti ad individuare, in un contesto organizzativo e gestionale difficile e ostile come quello Vibonese, le risorse e le competenze professionali per incominciare a porre un argine all’annosa carenza di personale infermieristico e di supporto assistenziale, per garantire ai cittadini vibonesi l’erogazione di prestazioni socio-sanitarie sia in termini di qualità che di sicurezza”.

Contartese ritiene che “questo sia solo l’inizio di un percorso virtuoso che dovrà portare l’Asp di Vibo verso l’adeguamento degli organici agli standard assistenziali previsti dalle norme vigenti in materia con l’implementazione di altre figure professionali carenti quali, come ad esempio, i medici anestesisti che ad oggi sono insufficienti a garantire l’erogazione delle prestazioni chirurgiche di sala operatoria sia in elezione che in urgenza”.