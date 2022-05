Possibile fusione Cittanova–Taurianova, Fratelli d’Italia avverte la maggioranza: “Devono prevalere sentimento e volontà popolare”

“Su temi che riguardano l’assetto istituzionale degli enti, la cui attività incide sulla vita quotidiana dei cittadini, deve essere la cittadinanza ad esprimersi senza che la politica condizioni il dibattito”. Queste le parole di Filippo Lazzaro, capogruppo di Fratelli d’Italia e del consigliere Daniele Prestileo al Comune di Taurianova, sulla possibilità avanzata dal sindaco Biasi di conurbazione tra i Comuni di Taurianova e Cittanova.



“Chiedo che venga convocato un Consiglio comunale aperto – continuano Lazzaro e Prestileo – per affrontare la questione con la presenza del pubblico autorizzato per un confronto chiaro su una scelta eventualmente così importante per la democrazia della nostra cittadina”.

“L’Amministrazione in carica – ribadiscono – prima di dar vita a percorsi politici e formali, tenga conto del sentimento e della volontà popolare. Anche perché, non è superfluo sottolineare, che le priorità per il nostro Comune sono altre e profondere sforzi che vadano nella direzione opposta alle criticità giornaliere non sarebbe opportuno in questa fase storica”.