Porto di Reggio Calabria, Maiolino (FI): “Dopo l’aeroporto cambiamo il volto dello scalo marittimo”

Sono passati pochi giorni dall’inaugurazione del nuovo e futuristico terminal partenze dell’aeroporto cittadino. I reggini hanno visto finalmente realizzarsi un’opera essenziale e strategica per il futuro del territorio.

I fari su Reggio Calabria, però, non si spengono qui. I progetti di Forza Italia per il futuro della città sono ambiziosi e poggiano su una visione globale dello sviluppo: unire il cielo e il mare in un unico grande sistema di trasporti e accoglienza. La risorsa più preziosa è il mare dello Stretto, che non è soltanto un patrimonio paesaggistico, ma la più concreta leva economica per il futuro occupazionale del territorio.

Sul tema è intervenuto Tonino Maiolino, Coordinatore cittadino di Forza Italia e candidato alle prossime consultazioni elettorali del 24 e 25 maggio: «Negli ultimi anni il dibattito sul rilancio del Porto di Reggio Calabria ha assunto un ruolo centrale. L’obiettivo non è più solo quello di mantenere la storica e vitale funzione di collegamento marittimo con la Sicilia, ma di trasformare lo scalo in una moderna infrastruttura turistica, commerciale e culturale, una vera e propria porta d’accesso speculare all’aeroporto».

Secondo l’esponente azzurro, la modernizzazione delle infrastrutture esistenti serve a dare risposte concrete, uscendo dalle solite astrattezze. «Vogliamo un porto che dialoghi direttamente con il tessuto urbano e con la bellezza del nostro Lungomare – spiega Maiolino – un Waterfront rinnovato capace di diventare l’hub d’approdo del crocierismo internazionale. I turisti che sbarcano a Reggio devono trovare un’accoglienza d’eccellenza che li conduca direttamente a scoprire le nostre bellezze, a partire dai Bronzi di Riace, creando un indotto economico immediato per i commercianti, i ristoratori e le imprese locali».

Ma la sfida è anche di governance politica. «Attraverso il potenziamento delle banchine e l’ammodernamento dei sistemi logistici – continua il Coordinatore cittadino di FI – daremo a Reggio Calabria il peso decisionale che merita all’interno dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. Non saremo più la periferia della governance marittima, ma i protagonisti. Questo significa attrarre investimenti nella logistica, nella manutenzione navale e nei servizi tecnici: settori in grado di generare economia reale e, soprattutto, posti di lavoro stabili per i nostri giovani, costretti troppo spesso a lasciare la propria terra.

Grazie ai fondi stanziati dall’emendamento dell’onorevole Cannizzaro, anche il porto di Reggio Calabria vedrà presto una nuova luce, integrandosi con lo sviluppo turistico delle coste joniche e tirreniche».

«Il porto – conclude Maiolino – sarà il motore di questa nuova primavera reggina. La centralità geografica nel Mediterraneo, la forza delle nostre idee e la concretezza dei finanziamenti già ottenuti dimostrano che Forza Italia ha la ricetta giusta per dare sviluppo, dignità e futuro alle famiglie e agli operatori economici del nostro territorio».