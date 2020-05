Portavano marijuana ad Arena: due giovani di Mileto finiscono ai domiciliari

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Arena, nel corso di un preordinato servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto due soggetti, un 22enne originario di Mileto, e un 23enne ucraino, domiciliato in Mileto, per spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana.



Nello specifico, nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della stazione di Arena, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato la presenza di un’autovettura insolita nei pressi di un’abitazione di quel comune e contestualmente, la presenza di due soggetti sconosciuti che dialogavano con un cittadino di Arena. Hanno deciso, quindi, di procedere al controllo dei soggetti. I militari, quindi, insospettiti dalle motivazioni che sono state addotte circa la loro presenza in loco, hanno deciso di effettuare una perquisizione veicolare. Durante la perquisizione del veicolo è stato rinvenuto, all’interno del vano motore situato nel cofano anteriore, un vano creato in un condotto di areazione. La perquisizione è stata estesa nelle immediate adiacenze del veicolo dove è stato rinvenuto un involucro con carta alluminio e nastro isolante nero, del peso lordo di circa 45 grammi, in cui è stata trovata sostanza stupefacente del tipo marijuana per complessivi 30 grammi. La sostanza stupefacente è stata riconosciuta di proprietà dai due soggetti di Mileto.

A questo punto i militari hanno effettuato la perquisitone domiciliare del soggetto originario di Arena e rinvenuto ulteriori 7 grammi della medesima sostanza stupefacente.

Le perquisizioni sono state poi estese, con l’aiuto dei Carabinieri della Stazione di Mileto, presso il domicilio del 22enne e del 23enne ove, nel primo caso, era stato rinvenuto un altro involucro di marijuana di modica quantità, confezionato come l’involucro ritrovato ad Arena.

I successivi accertamenti investigativi hanno permesso di ricostruire i ruoli dei 3 soggetti.

I 2 soggetti di Mileto, quindi, sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e su disposizione dell’Autorità giudiziaria di Vibo Valentia sono stati ristretti agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima. Il terzo soggetto, invece, è stato segnalato amministrativamente, quale assuntore, alla Prefettura di Vibo Valentia.

Ovviamente tutti e tre i soggetti sono stati sanzionati anche amministrativamente per le violazioni sancite dalla normativa vigente per il contenimento del contagio da Covid-19 sia per l’assembramento creato che per lo spostamento ingiustificato.