Portato in salvo un escursionista di 69 anni

La Stazione Alpina Aspromonte del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria è stata allertata, nella mattinata, da una guida escursionistica per un trekker di 69 anni che, scivolando lungo il sentiero 111 che

parte dalla piazza di Gambarie, ha urtato il viso su alcune rocce.



Tecnici ed un infermiere della Stazione Aspromonte, impegnati in una esercitazione, sono subito partiti per arrivare sul malcapitato e prestare le prime cure del caso.

Il ferito, trasportato fino alla propria auto, è stato poi accompagnato in ospedale.