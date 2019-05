Portano via l’agenda con le cure di un bambino malato di tumore: l’appello della madre

Su quell’agenda blu era appuntato il percorso oncologico di un bambino di 7 anni, i trattamenti, le cure, le indicazioni. Ma l’azione furtiva di ignoti che hanno scassinato l’auto ha portato via quei fogli carta carichi di sofferenza e di speranza. A lanciare via social l’appello affinché quel prezioso strumento possa essere restituito è Valentina Sarlo, madre del bambino, partita con la famiglia da Pizzo Calabro alla volta della Capitale in cerca di risposte.

“Ieri pomeriggio intorno alle 18 (forse qualche minuto prima) – scrive la donna su Facebook – a Roma sulla via Aurelia, nel parcheggio del supermercato Panorama, direzione Roma, ci è stata scassinata l’auto frantumando i finestrini.

La macchina era carica perché eravamo in partenza per rientrare a casa, perciò ci hanno rubato tutto. Adesso rabbia e sconforto a parte, nella mia borsa c’era una piccola agenda blu su cui da giugno dell’anno scorso c’era appuntato tutto il percorso oncologico di mio figlio. Ogni minima cosa, di quella cosa dovete farvene? Vi prego aiutatemi a trovarla per me è importantissima. L’agendina è blu e intorno vi è legato il rosario della Madonnina del Miracolo. Vi prego lasciatela ovunque qualcuno possa ritrovarla e ricontattarmi”.

Ogni commento sembra superfluo, serve solo diffondere il messaggio ed agire concretamente.