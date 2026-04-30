Ponte sullo Stretto, Minasi (Lega): “Il Senato dice Sì al decreto Ponte, sblocchiamo anche 12 milioni per la Bovalino-Bagnara”

«Il Ponte è il volano che traina tutto il territorio. Con il mio emendamento mettiamo in sicurezza un’arteria vitale per la provincia reggina, dimostrando che questo progetto porta sviluppo concreto e sicurezza».

Così in una nota la senatrice della Lega Tilde Minasi, dopo l’approvazione in Senato, con 95 voti favorevoli, del decreto Commissari, che riavvia l’iter del Ponte sullo Stretto dopo i rilievi della Corte dei Conti e nel quale sono inseriti anche altre importanti misure.

«Oggi il Senato non ha solo approvato un provvedimento – prosegue Minasi – ha dato il via libera a una nuova era per il Mezzogiorno e per l’Italia intera.

Ma c’è un risultato che rivendico con particolare forza e commozione: grazie a un mio intervento diretto nel testo, siamo riusciti a inserire un finanziamento di 12 milioni di euro destinato esclusivamente alla messa in sicurezza della Bovalino-Bagnara.

È la risposta più sonora a chi dice che il Ponte è un’opera isolata: il Ponte è, al contrario, il cuore pulsante di un piano che rigenera l’intera viabilità calabrese».

La Senatrice si sofferma quindi sul nuovo finanziamento in arrivo per il territorio di Reggio Calabria: «I 12 milioni di euro per la Bovalino-Bagnara – spiega Minasi – rappresentano una vittoria storica per la provincia reggina. Parliamo di una strada strategica, per troppo tempo dimenticata, che ora verrà finalmente riqualificata e messa in sicurezza. Questo è il metodo della Lega e del Ministro Matteo Salvini: passare dalle parole ai fatti. Ho lottato perché questo finanziamento fosse inserito, perché la sicurezza dei miei concittadini e la percorribilità dei nostri territori sono priorità assolute.

Grazie all’idea del Ponte e alla determinazione di questo Governo – continua – riusciamo a sbloccare risorse che la Calabria aspettava da decenni. Dobbiamo smetterla di pensare al Ponte sullo Stretto come a una singola opera architettonica. Il Ponte è l’innesco di un sistema: è grazie a questa grande visione se oggi parliamo di 12 milioni per la Bovalino-Bagnara, di investimenti sulla statale 106, di alta velocità ferroviaria e di ammodernamento dei porti. È il progetto che trascina la Calabria e la Sicilia nel futuro, rendendole finalmente competitive in Europa e nel Mediterraneo. Chi si oppone al Ponte, si oppone anche a tutto questo sviluppo collaterale.

Abbiamo vinto contro il partito dei “No” a prescindere – aggiunge la senatrice – contro chi vorrebbe rassegnare il Sud a un eterno sottosviluppo. Le opposizioni hanno cercato di sabotare questo provvedimento con scuse ideologiche, ma i fatti dicono altro: noi portiamo sicurezza stradale, posti di lavoro e modernità.

Il voto di oggi – conclude Minasi – è la prova che la maggioranza è unita e ha una visione di lungo periodo. Lo Stato c’è, la Lega c’è, e la Calabria non è più l’ultima preoccupazione, ma il centro dell’agenda politica nazionale. Ora avanti tutta verso la Camera: il futuro non si ferma».