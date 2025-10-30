Ponte sullo Stretto bocciato dalla Corte dei Conti, Baldino (M5S): “Se sbagli tutti i conti non è colpa del professore”

30 Ottobre 2025 Redazione Politica 0

“Ruolo della Corte dei Conti è dare garanzia ai cittadini che i soldi vengano spesi bene, per opere fatte bene e non quello di collaborare con il governo. Quello del Ponte sullo Stretto è un progetto datato nel tempo privo di progetto esecutivo e senza la prova di sforzo dei cavi che dovrebbero reggerne l’impalcatura.

Addirittura mancano i rilievi chiesti dallo stesso comitato scientifico nominato da Salvini. Serve vigilare sull’uso delle risorse pubbliche perché non accada quanto accaduto ad altri ponti crollati senza che nessuno ne assumesse responsabilità: penso al ponte di Longobucco dopo una giornata di pioggia. La verità è che siamo davanti all’ennesima figuraccia del governo dopo il Cpr in Albania e l’autonomia differenziata. Ennesimo attacco della magistratura? È come quando fai l’esame di matematica sbagli tutti i conti e dici che il professore ce l’ha con te. Qui è in discussione il modello di sviluppo che il governo vuole: con 13,5 miliardi si può ammodernare la statale 106 opera che oggi richiederebbe ulteriori 15 miliardi o investire nell’alta velocità Salerno Reggio Calabria. Opere che davvero servono allo sviluppo non di una regione ma del Paese perché se c’è una regione che va a 0 e le altre a 7 non riparte il Paese. Oggi il governo attaccando la magistratura vuole solo coprire la propria incapacità”, così la deputata M5S Vittoria Baldino ospite della trasmissione “Tagadà” su La7.

Contenuti correlati

Articoli correlati