Ponte Calopinace, Gruppo Cannizzaro Sindaco: “Simbolo di una Reggio che torna a credere nella capacità delle istituzioni di mantenere la parola data”

“Il Gruppo Consiliare Cannizzaro Sindaco – riferisce un comunicato – accoglie con grande fervore e soddisfazione la

ripresa dei lavori del Ponte Calopinace, un’opera che per troppo tempo ha rappresentato il simbolo delle incompiute, dei cantieri avviati e mai portati a termine. Per questa Amministrazione, per il Sindaco Francesco Cannizzaro in primis, si tratta di un’infrastruttura strategica per la mobilità cittadina e per lo sviluppo turistico e urbanistico di Reggio Calabria e proprio per questo, sin dai primi giorni del suo insediamento, è stata una questione prioritaria, affrontata con rapidità e determinazione, imprimendo una netta inversione di rotta rispetto al passato, quando, nonostante gli annunci e le promesse, in 7 anni non si è riusciti

a consegnarla alla città”.



“Per anni – ricordano la capogruppo Manuela Iatì ed i colleghi consiglieri Paolo Bilardi, Fabio Colella, Nicola Falduto, Stefano Vilasi – i reggini hanno assistito a rinvii, proclami, passerelle e persino a baci sulle travi, senza che l’opera venisse conclusa. Oggi, invece, vedono un’opera che finalmente riprende a muoversi e procede verso il completamento. È la dimostrazione che amministrare significa credere veramente in ciò che si fa, assumersi responsabilità, non nascondersi dietro gli alibi e aggredire i problemi e portarli a soluzione. È questo il “metodo Cannizzaro”, così come è stato ribattezzato dai giornalisti in queste settimane: non inseguire le polemiche, ma affrontare di petto le criticità, con determinazione, attraverso la sinergia e il gioco di squadra, creando le condizioni affinché gli impegni diventino risultati tangibili. Il Ponte Calopinace rappresenta molto più di un’infrastruttura. È il simbolo di una città che torna a credere nella capacità delle istituzioni di mantenere la parola data. Ogni opera completata è un segnale di rispetto verso i cittadini, che chiedono meno proclami e più fatti. La politica deve tornare ad

essere lo strumento con cui si risolvono i problemi della comunità, non il luogo delle contrapposizioni sterili”.

“Per il Gruppo Consiliare Cannizzaro Sindaco, il risultato di oggi – concludono la disamina i membri della massima Assise cittadina – non rappresenta un punto di arrivo, ma la conferma che il lavoro quotidiano, quello concreto e realmente vicino ai bisogni della città, è l’unica strada per costruire il futuro di Reggio Calabria; un futuro nel quale noi per primi crediamo con grande convinzione.