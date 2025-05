Polo SNA della Calabria, al via le iscrizioni al nuovo Corso sul PNRR

Il Polo Territoriale SNA della Calabria apre le iscrizioni al nuovo percorso formativo dedicato al monitoraggio e alla rendicontazione dei progetti PNRR. Ad annunciarlo Giusi Princi, europarlamentare e presidente del Comitato di Coordinamento del Polo SNA della Calabria.

Dopo il grande successo che ha riscosso il corso sulle Politiche di Coesione, registrando ben 109 iscritti, il Polo avvia ora le iscrizioni per il nuovo percorso formativo intitolato “Monitoraggio e rendicontazione dei progetti PNRR: Sistema REGIS”.

“Il corso – spiega Giusi Princi – si inserisce nell’ambito dell’offerta formativa 2025 e intende fornire a dirigenti, funzionari e dipendenti della Pubblica Amministrazione gli strumenti per adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, con un focus specifico sull’utilizzo della piattaforma REGIS”.

La prima edizione si terrà giovedì 12 e venerdì 13 giugno 2025, dalle 9 alle 16, presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria (Cittadella Universitaria – Via dell’Università n. 25, Lotto D, Aula D4). Per iscriversi occorre compilare apposito modulo online (disponibile all’indirizzo https://forms.office.com/e/XmqvWjHqc0) entro mercoledì 28 maggio.

Considerato l’elevato numero di manifestazioni di interesse già pervenute, il Comitato ha programmato sin da ora più edizioni, così da poter rispondere alle esigenze formative di tutti coloro che vorranno partecipare.

In poco tempo dalla sua istituzione, il Polo Formativo SNA di Reggio Calabria ha registrato un interesse crescente in tutto il Mezzogiorno, diventando uno dei poli più attivi del Paese e conquistando il primato tra le sedi italiane. Riconosciuto come punto di riferimento nel sistema formativo nazionale, il Polo calabrese si è distinto per l’attuazione di iniziative articolate in percorsi mirati e programmi di alta formazione, che hanno riscosso notevole successo con numerose iscrizioni in presenza sul territorio e online su scala nazionale.

“Il successo del Polo è motivo di grande orgoglio”, afferma la presidente del Comitato Giusi Princi. “Il crescente interesse suscitato dai nostri percorsi formativi – prosegue – testimonia la validità del lavoro sinergico tra le istituzioni coinvolte, l’elevata qualità dell’offerta proposta e la determinazione della Pubblica Amministrazione calabrese a crescere e innovarsi, valorizzando il proprio capitale umano. Investire nella formazione del personale della Pubblica Amministrazione – aggiunge – significa sostenere in modo concreto lo sviluppo dei territori”.

“Il Polo formativo – conclude Giusi Princi – è stato fortemente voluto con il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il deputato calabrese Francesco Cannizzaro, il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e il rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi pubblici calabresi e rendere più efficienti e reattivi i processi amministrativi, garantendo risposte sempre più tempestive e aderenti alle esigenze dei cittadini”.