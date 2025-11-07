Polo SNA Calabria da record: oltre 500 partecipanti al corso sul PNRR

Al via il percorso formativo sul Pnrr destinato ai dipendenti della Pubblica Amministrazione calabrese. Grazie a un grande lavoro di squadra, il Polo SNA Calabria è riuscito a soddisfare le oltre 500 richieste di partecipazione al corso “Monitoraggio e rendicontazione progetti PNRR”, confermando il proprio ruolo di eccellenza nella formazione della Pubblica Amministrazione e il primato di Polo più attivo d’Italia.

“È motivo di orgoglio – afferma Giusi Princi, Presidente del Comitato di Coordinamento del Polo SNA Calabria – essere riusciti a soddisfare tutte le richieste di partecipazione pervenute per il corso sul Pnrr: la nostra segreteria ha registrato oltre 500 adesioni, vero record nazionale che testimonia il grande apprezzamento per i percorsi formativi proposti dal Polo. Un importante lavoro organizzativo e di squadra – spiega – ha permesso di garantire la partecipazione di tutti gli interessati, senza lasciare indietro nessuno”.

Considerato l’elevato numero di adesioni al corso “Monitoraggio e rendicontazione dei progetti PNRR”, per cui era stata data ampia comunicazione già al momento dell’attivazione, dopo i primi appuntamenti, il Comitato di Coordinamento ha deciso di organizzare più edizioni, che si terranno presso la Cittadella dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, secondo il seguente calendario:

III Edizione: 13 e 14 novembre;

IV Edizione: 20 e 21 novembre;

V Edizione: 4 e 5 dicembre.

A ciascuna edizione in presenza (12 ore) si aggiungono due ore di formazione a distanza, fruibili online secondo le modalità che saranno comunicate direttamente ai partecipanti.

Il Polo SNA di Reggio Calabria, che si conferma punto di riferimento nel panorama formativo nazionale e importante motore di progresso e di coesione, proseguirà l’attività di formazione attraverso nuovi percorsi dedicati al rafforzamento delle competenze della Pubblica Amministrazione.

“Il Comitato di Coordinamento – spiega Giusi Princi – ha già progettato nuovi percorsi formativi da realizzare nell’ambito dell’Offerta 2026, al fine di consolidare le sinergie con gli altri Poli regionali e promuovere una rete nazionale della formazione pubblica, fondata sulla collaborazione, sull’innovazione e sulla crescita professionale del personale della Pubblica Amministrazione. Il Polo formativo – prosegue – è stato fortemente voluto insieme al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, al Deputato calabrese Francesco Cannizzaro, al ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e al Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi pubblici calabresi e rendere più efficienti i processi amministrativi. Grazie a questa sinergia, la Calabria rafforza il proprio impegno nella formazione del capitale umano, nella consapevolezza – conclude – che investire nelle competenze e nell’efficienza della Pubblica Amministrazione significa migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e promuovere lo sviluppo del territorio”.