Poliziotto salva una donna che si stava lanciando dalla ringhiera

Una donna trentenne ha tentato il suicidio lanciandosi da una ringhiera presso la mensa dell’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza, ma l’insano gesto non è stato portato a termine grazie al tempestivo intervento dell’agente preposto al Posto fisso di Polizia.

L’attenzione del poliziotto è stata attirata dalle urla di una donna dall’interno del piazzale, ragion per cui è uscito precipitosamente dal proprio ufficio notando la presenza della stessa che, dopo aver scavalcato la ringhiera posta sul tratto di strada lato mensa di servizio, urlava frasi disconnesse manifestando chiari intenti suicidi. L’agente, con le dovute cautele, ha cercato di riportare alla calma la donna facendola desistere dall’insano gesto; la stessa, nell’interloquire riferiva di essere stata dimessa , contro la sua volontà, dal Reparto di psichiatria e che, qualora non l’avessero fatta rientrare per continuare le cure, si sarebbe lanciata dalla ringhiera.

Nel contempo, mentre un Operatore Sanitario e le Guardie Giurate la distraevano, il poliziotto, con uno scatto repentino, ha scavalcato la ringhiera per portarsi dietro di lei e, afferrandola saldamente per un braccio, l’ha messa in sicurezza sul marciapiede.

La donna è stata affidata alle cure dei sanitari i quali hanno chiesto una consulenza psichiatrica e successivamente la stessa è stata affidata ad una parente in qualità di amministratore di sostegno.