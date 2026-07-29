Polizia Locale di Reggio Calabria: negli ultimi due giorni denunce e arresti

Sette persone denunciate per vari reati di cui una tratta in arresto.

E’ questo il bilancio di una serie di attività di Polizia Giudiziaria implementate dalla Polizia Locale di Reggio Calabria sul territorio cittadino.



I reati contestati vanno dal danneggiamento al furto aggravato, passando per la declinazione di false generalità e l’occupazione abusiva di immobili pubblici. E proprio nell’ambito di uno specifico servizio nella zona Nord della città finalizzato al recupero del patrimonio immobiliare pubblico, una cittadina è stata arrestata per furto aggravato di energia elettrica. L’abitazione, già attenzionata in precedenti servizi, non era stata mai resa accessibile, in quanto protetta da un capillare sistema di videosorveglianza. L’occupante, una 53enne del luogo con numerosi precedenti penali e di polizia, oltre ad occupare abusivamente l’immobile, è stata colta in flagranza nel furto di energia elettrica e di acqua e pertanto tratta in arresto. In altre attività sono state deferite altre 6 persone per occupazione abusiva di immobile e per furto; un cittadino è stato inoltre denunciato per declinazione di false generalità previo fermo di identificazione ed accompagnamento al Comando.

Versando il procedimento ancora in fase di indagini preliminari vige per gli indagati il principio di non colpevolezza fino a sentenza passata in giudicato.