Politiche per il Sud, il ministro Carfagna risponde in Aula a Cannizzaro: “Nuove norme e 600 milioni per le ZES”

“È una notizia importantissima! Accogliamo favorevolmente e con grande entusiasmo l’annuncio del ministro per il Sud e la Coesione territoriale. Il suo pragmatismo non può che incoraggiarci”. Così dagli scranni di Montecitorio il deputato reggino, entusiasta della risposta ricevuta dal ministro Maria Rosaria Carfagna, la quale rispondendo all’interrogazione di Francesco Cannizzaro ha comunicato lo stanziamento di 600 milioni di euro destinati all’infrastrutturazione delle ZES (Zone Economiche Speciali).

“Lo chiedevamo da tempo e siamo lieti che questo sia stato tra i primi provvedimenti presi dal ministro, con il quale abbiamo avviato da tempo un laborioso confronto ed una interlocuzione decisiva” ha detto ancora il parlamentare di Forza Italia, intervenendo alla Camera nel corso del question time e rivolgendo un’interrogazione a risposta immediata al ministro per il Sud e la Coesione territoriale rispetto all’istituzione Zone Economiche Speciali, il cui sviluppo è in ritardo di 4 anni.

“Semplificare le procedure e rafforzare i benefici fiscali – ha sottolineato Cannizzaro – è il punto fondamentale dal quale partire per rendere operativi queste importanti strumenti di rilancio dell’economia del Mezzogiorno. Inoltre, il rafforzamento dei ruoli dei commissari, con l’attribuzione magari di maggiori poteri, sarebbe altrettanto significativo per intervenire sulle lentezze burocratiche riscontrate finora”.

“Aver posto al centro dell’attenzione il ruolo delle Regioni per coordinare la progettualità strategica delle ZES, così come sostenuto dal ministro Carfagna, è di buon auspicio – ha detto ancora il deputato reggino di Forza Italia, che ha poi così concluso: “Forza Italia sarà al fianco del Ministro per il Sud e la coesione territoriale anche rispetto all’avvio e la realizzazione delle nuove procedure, consapevole del fatto che le Zone Economiche Speciali rappresentano i punti cardini della ripartenza del Mezzogiorno”.