Politica, problemi e sviluppo: Rosanna Federico ospite di “On the news”

Un’analisi su problemi e prospettive di una terra dalle mille risorse, ma costantemente in affanno, sarà condotta nella puntata di “On the news” che andrà in onda sabato, a partire dalle 10, sulle frequenze di Radio Serra.

Il continuo evolversi dello scenario politico, in vista delle elezioni regionali, sarà al centro della prima ora del programma, con i conduttori Antonio Zaffino e Biagio La Rizza che, con l’ausilio del giornalista Bruno Vellone, illustreranno i cambiamenti negli assetti e negli equilibri politici e le strategie dei partiti.

Nella seconda parte la discussione si sposterà sulla situazione amministrativa di Serra San Bruno con l’intervista a Rosanna Federico. La consigliera di “Liberamente” esporrà la sua visione politica volgendo lo sguardo anche alle elezioni comunali del 2021.