Polimeni: “La Domotek Volley guarda in alto e vuole portare con sé tutta Reggio”

Una serata di gala, oltre 150 presenze, il calore di una comunità sportiva che si ritrova unita attorno ai colori della Domotek Volley.

È in questo clima che il founder e mister del club, Antonio Polimeni, traccia un bilancio e, soprattutto, lancia lo sguardo al futuro con l’ambizione che lo contraddistingue.

Il Ristorante “La Corte”, sponsor che sta accompagnando, anche al Palasport, le gesta degli amaranto è stato lo scenario di “Sportspecialist Holiday Night” una serata di gala dedicata ai partner, alla dirigenza ed alla prima squadra amaranto, tutti pronti nel chiudere insieme il vecchio anno.

Intervistato a margine dell’evento, Polimeni parte da una premessa personale che è anche la filosofia del progetto: “Personalmente sono sempre uno che non si accontenta mai. Mi piace alzarmi da letto la mattina e darmi obiettivi nuovi, cercare di migliorarmi a 360° e nel caso nostro è chiaro che l’augurio è quello di poter fare di più e meglio”.

Un miglioramento che non può prescindere dalla rete di sostegno che si è creata attorno alla squadra. “Credo che vada rivolto un ringraziamento a tutti. A tutta la gente che sostiene questo progetto, ai partner, da quelli presenti dal giorno zero agli ultimi arrivati che si sono calati in un senso di appartenenza incredibile”.

Il punto di forza, spiega, è proprio questa capacità di fare squadra dentro e fuori dal campo. “Abbiamo la fortuna di avere oltre 80 partner. Non è solo un orgoglio ma anche un senso di responsabilità”. Numeri che non sono solo statistiche, ma calore umano tangibile. “Una serata come questa con oltre 150 persone ci rende non fieri, ma molto di più. E per noi è anche un senso di appartenenza reciproco con tutti coloro che ci sostengono”.

Da qui, la visione e la missione condivisa: “L’obiettivo è quello di poter alzare l’asticella insieme, cercare nuovi orizzonti che obiettivamente questa piazza merita”. Reggio Calabria, per Polimeni, ha tutte le potenzialità per sostenere un volley di alto livello.

E sui traguardi sportivi, il Mister non si tira indietro neanche di fronte alla domanda più spinosa, quella che ogni tifoso si fa: meglio la promozione in Serie A2 o il tutto esaurito al Palazzetto con 9.000 spettatori?

La risposta di Polimeni è un perfetto mix di pragmatismo e sogno, che racchiude l’essenza della sfida: “Meglio la promozione in A2, 9.000 persone le porteremo”. Un’affermazione che suona quasi come una promessa: portare la Domotek Volley in A2, sapendo che il seguito del pubblico sarebbe la ciliegina sulla torta di un successo costruito insieme.

La strada è tracciata: ambizione, miglioramento continuo e un legame indissolubile con la città. La Domotek Volley guarda in alto, e vuole portare con sé tutta Reggio.