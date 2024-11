Polimeni: “La Domotek Volley darà battaglia a Campobasso”

La Domotek Volley Reggio Calabria si allena in vista della prossima sfida di sabato in casa della EnergyTime Campobasso, scenario che rievoca le grandi sfide di Coppa Italia nella passata stagione.



Dopo una settimana di riposo, abbiamo esaminato lo stato dell’arte con il mister degli amaranto, Antonio Polimeni.

Un ritorno a Campobasso. Campo ostico. Cosa ti aspetti?

“Una partita come tutte le altre, combattuta.

Loro arrivano da tre sconfitte consecutive e proveranno a regalarsi ed a regalare ai propri tifosi la prima gioia stagionale.

Sono neopromossi come noi.

Hanno voglia di proporsi in questa categoria nel migliore dei modi, anche se le prime tre giornate non hanno avuto ragione degli avversari.

Hanno tanta voglia di fare.

Conosco società ed ambiente: daranno il massimo sia contro di noi che nel resto del campionato.

Sarà battaglia, come sempre, nulla di nuovo”.

Come sta il gruppo e come sono trascorsi questi giorni di riposo?

“Pausa relativamente.

Sabato abbiamo fatto una seduta in sala pesi.

Abbiamo anche lavorato analiticamente con gli effettivi.

E’ una squadra che non riposerebbe mai.

Un orgoglio per noi avere atleti del genere.

Continuiamo a lavorare come sappiamo fare”.

Un’opinione sui risultati dell’ultima giornata?

“Non mi sorprende nulla.

L’avevamo detto in tempi non sospetti, durante il mercato.

Tutti possono vincere e perdere contro chiunque.

Esistono squadre dal tasso tecnico più elevato, ma parla il campo: molto spesso, i semplici dati vengono sovvertiti dal rettangolo di gioco.”

L’ultima in casa ancora è impressa in tutti gli sportivi amaranto, dico bene?

“Abbiamo ancora negli occhi il calore della gente.

Una pallavolo di un livello importante e vogliamo continuare così.

La gente si entusiasma ed è quello che vogliamo.

Abbiamo un legame splendido già dalla passata stagione con il nostro pubblico, ma è crescente e questo importa”.