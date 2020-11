Polemiche su Santelli, la Rai “taglia” Morra

È saltata la partecipazione del presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra a “Titolo Quinto” su Rai 3 a seguito delle polemiche seguenti alle dichiarazioni sui calabresi e sulla loro scelta di votare per Jole Santelli. A comunicarlo è lo stesso esponente del Movimento 5 Stelle via Facebook:

“Essendo arrivato a Napoli presso gli studi Rai per partecipare alla puntata odierna di ‘Titolo Quinto’ ho appreso dalla vicedirettrice di Rai 3 che per decisione della Direzione di Rete veniva annullata la mia partecipazione al programma. Questo dovevo dirvi, questo vi dico. Credo non si debba aggiungere altro. Loro non si arrenderanno mai, io neppure!”.

Anche questa decisione è stata motivo di discussione.