Polemica social sulla Festa della Birra: il sindaco revoca il patrocinio dell’evento

«Non ci sono dubbi sul fatto che il mio assessore Albino Mosciaro, con la condivisione del post su “birra e donne” per la sponsorizzazione della Festa della birra, abbia commesso un grave errore dal quale come sindaco e come donna prendo le distanze insieme alla Giunta e al Consiglio comunale».

Questo l’incipit del sindaco di Mendicino, Irma Bucarelli, in risposta alla polemica social che sta montando da ieri in merito a delle frasi certamente dal sapore sessista, ma la cui portata «viene però strumentalmente usata solo per attaccare la mia persona e l’Amministrazione che rappresento».



Bucarelli precisa che si è trattato di uno scivolone certamente non voluto, da parte dell’assessore Mosciaro. «L’assessore si è già scusato pubblicamente – ha aggiunto Irma Bucarelli – riconoscendo l’errore, frutto di un tentativo di ironia mal riuscito e che è certamente risultato offensivo, ma non in maniera voluta e cattiva. Una cattiveria che è invece esplosa da parte dei soliti detrattori, che continuano a infierire via social e persino a mezzo stampa nonostante l’assessore si sia dichiarato dispiaciuto e abbia chiesto comprensione. Indignazione a convenienza”, che non è scoppiata invece a seguito delle offese e delle diffamazioni rivolte ultimamente a mezzo social alla mia persona da parte di un ex candidato di lista avversaria, che sono andate ben oltre il sessismo e sulle quali nessuna delle voci che oggi gridano allo scandalo si è alzata in difesa della mia onorabilità di donna e di amministratore».

Il sindaco Bucarelli riconferma la sua presa di distanza dall’accaduto, «che stigmatizzo fermamente, per cui provvederò in via immediata a revocare il patrocinio del Comune all’evento in questione».