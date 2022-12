Pnrr, la Provincia di Vibo ottiene un finanziamento di 6milioni e 220mila euro per l’adeguamento sismico di cinque scuole superiori

Nell’ambito attinente agli interventi di edilizia scolastica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza la Provincia di Vibo Valentia ottiene un finanziamento complessivo di 6milioni e 220mila euro per l’adeguamento sismico di cinque scuole superiori.

Le strutture scolastiche che saranno oggetto di lavori di messa in sicurezza sismica sono quelle che ospitano: l’Istituto Professionale “De Filippis-Prestia” di Vibo Valentia, (finanziati 1milione e 720mila euro); l’Istituto Tecnico Statale per Geometri di Vibo Valentia, (finanziati 610mila euro); l’Istituto Tecnico Commerciale “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno, (finanziati 760mila euro); il Liceo Classico “Bruno Vinci” di Nicotera, (finanziati 2 milioni e 600mila euro) e il Liceo Scientifico di Filadelfia (finanziati 530mila euro).

«L’importante lavoro svolto dalla mia amministrazione in questi quattro anni ha consentito di mettere in campo e di attuare una seria programmazione in materia di edilizia scolastica, – ha affermato, al riguardo, il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano -. Tra interventi già eseguiti, altri in fase di esecuzione ed altri ancora che verranno effettuati nei prossimi mesi, tutte le strutture scolastiche di competenza provinciale saranno interessate da lavori di ristrutturazione, di adeguamento sismico e di messa in sicurezza. Questo nuovo finanziamento – ha aggiunto il presidente Solano – ci consentirà di intervenire su ulteriori cinque istituti ed è un risultato straordinario che si incastona in una programmazione complessiva che prevede diversi step attraverso i quali – ha rimarcato Solano – tutte le scuole superiori di pertinenza della Provincia di Vibo saranno soggette a lavori che le renderanno più sicure. Pertanto mi preme fare un sentito plauso anche agli uffici del settore Edilizia scolastica dell’Ente che hanno portato avanti egregiamente le indicazioni politiche amministrative emanate ai fini della messa in sicurezza di tutte le nostre scuole».

Sulla stessa lunghezza d’onda del presidente Solano le dichiarazioni rilasciate da Elisa Fatelli, consigliere provinciale con delega all’Edilizia Scolastica. «Esprimo la massima soddisfazione nell’affermare che la Provincia di Vibo Valentia è stata protagonista nel captare fondi Pnrr per la sicurezza scolastica, interpretando i principi di imperdibile opportunità di sviluppo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si è predisposto, consapevole che sommando i precedenti finanziamenti ottenuti, a lavori ultimati le nostre scuole saranno efficienti, moderne e, soprattutto, sicure. Un ringraziamento va alla nostra dirigente, l’architetto Carolina Bellantoni e al responsabile dell’Ufficio Pnrr, l’architetto Antonio Maida, instancabili e competenti professionisti dell’Ente».