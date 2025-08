“Pluto”: quando il teatro è più alto del palco

di Vittoria Bartone – Quest’estate, una cara amica svizzera in vacanza in Calabria mi ha detto: “Ero venuta per il calore… e ho trovato cordialità e tanto caldo”. Una frase che mi è tornata in mente ieri sera, seduta tra il pubblico del Palazzo della Cultura di Pizzo Calabro, dove è andato in scena “Pluto o il dono della fine del mondo” del Gruppo della Creta di Roma.

Uno spettacolo travolgente, lucido, spassoso e soprattutto di altissimo livello. Un testo antico, attualissimo, portato in scena con una forza e un’intelligenza rare. Ritmo perfetto, attori capaci, regia elegante, nessuna sbavatura. Ma soprattutto: quella qualità invisibile che fa la differenza tra un esercizio di bravura e un’esperienza teatrale vera. E “Pluto” è stato questo: teatro vero.

Nessuna introduzione ufficiale, nessun saluto istituzionale ad accogliere il pubblico in un evento che, per qualità e valore, avrebbe certamente meritato una presenza formale. Sarebbe facile pensare che le cariche comunali si siano semplicemente dimenticate, o che abbiano scelto di restare ai margini. Ma voglio credere con fiducia che sia stata una scelta condivisa, un gesto voluto, dopotutto, lo spettacolo è stato patrocinato dal Comune di Pizzo Calabro, che non possiamo far altro che ringraziare per aver reso possibile una serata di così alto livello.

Forse è stato proprio il Gruppo della Creta a preferire presentarsi da solo, come solo i veri artisti sanno fare: con il talento, la presenza scenica e la forza del proprio linguaggio teatrale.

E in effetti, ci hanno presi per mano e portati dentro l’opera senza forzature. Non è stato chiaro il momento in cui è iniziato lo spettacolo, ci eravamo già dentro: tutti, nessuno escluso.

Perché noi calabresi, diciamolo, al teatro non siamo stati proprio educati. Lo frequentiamo poco, e quando ci andiamo, spesso ci aspettiamo una recita di fine anno scolastico o la commedia amatoriale che non ci spinga troppo oltre il sorriso facile. Ma “Pluto”, nella sua comicità tagliente e raffinata, è andato dritto al punto. Ha fatto ridere, sì. Ma anche riflettere. Perché il teatro, quello fatto bene, è esperienza collettiva che ha molto in comune con la psicanalisi: ti mette a nudo con delicatezza. Ti scuote, ma ridendo. E alla fine, ti lascia più leggero, ma anche un po’ più lucido.

Il Gruppo della Creta è riuscito in questo piccolo miracolo. E lo ha fatto con un’energia dirompente. Un applauso convinto a loro con tutto il calore che abbiamo.

Il teatro è vivo, va coltivato, sostenuto e soprattutto riconosciuto.

“Pluto o il dono della fine del mondo” di Anton Giulio Calenda tratto dal Pluto di Aristofane regia Alessandro Di Murro con Matteo Baronchelli, Alessio Esposito, Amedeo Monda, Laura Pannia musiche originali di Amedeo Monda disegno luci Matteo Ziglio assistente alla regia Rebecca Righetti aiuto regia Valeria Chimenti direzione organizzativa Bruna Sdao e Chiara Marianetti grafica e comunicazione Cristiano Demurtas organizzazione Giorgia De Giorgi graffiti artist Vittorio Bruschi.