Playoff Serie C Femminile: Pallavolo Rossano all’assalto, sfida a Siderno

È il momento della verità. Il momento in cui la stagione smette di essere racconto e diventa destino. I playoff di Serie C femminile prendono ufficialmente il via e con loro si accende la corsa più affascinante e spietata: quella verso la promozione in Serie B.

Dopo una regular season intensa, combattuta e ricca di colpi di scena, le migliori squadre della Calabria sono pronte a giocarsi tutto. Non c’è più margine di errore, non c’è più spazio per i calcoli: ogni punto pesa, ogni set può cambiare la storia.

Il tabellone degli ottavi di finale mette di fronte le prime otto classificate dei gironi A e B, con una formula che non lascia scampo: doppia sfida ed eventuale golden set per conquistare l’accesso ai quarti. Da lì in avanti, la tensione salirà ulteriormente fino alle semifinali e alla finale, entrambe al meglio delle tre gare. In palio non c’è solo una vittoria: c’è il salto di categoria, c’è la Serie B, c’è un sogno che diventa realtà.

In questo scenario ad altissima intensità emotiva, riflettori puntati sulla Pallavolo Rossano ASD, protagonista assoluta della stagione e fresca campionessa regionale. Le bizantine entrano nei playoff con il peso e l’orgoglio di chi ha dominato, ma anche con la consapevolezza che da ora in avanti tutto si azzera.

Il debutto è fissato per domenica 22 marzo alle ore 16.00, sul campo della Rodinò Costruzioni Siderno, in un match che, sulla carta, vede Rossano favorita ma che nasconde più insidie di quanto possa sembrare. Perché i playoff hanno una regola non scritta: le gerarchie contano fino al primo fischio.

Siderno, ottava classificata del girone B, arriva a questo appuntamento con entusiasmo e senza pressione, caratteristiche che possono renderla particolarmente pericolosa. Il roster jonico può contare su elementi di qualità come le centrali Fabiana De Girolamo e Silvia Barreca, la regia affidata a Troiano, le opposte Arianna Mesiti e Mariarosaria Panetta, oltre alle schiacciatrici Satriano, Ruso e Di Lonardo e al libero Rodinò. Un gruppo solido, organizzato e capace di accendersi nei momenti chiave.

Dall’altra parte della rete ci sarà una Pallavolo Rossano determinata a imporre la propria identità. Le gialloblù arrivano a questa fase con una stagione straordinaria alle spalle e con una fiducia costruita punto dopo punto, vittoria dopo vittoria. Ma soprattutto con una mentalità chiara: non fermarsi.

Chi uscirà vincitore da questo confronto troverà ai quarti una tra Silan Volley San Giovanni in Fiore e Ital Soft Gioia Tauro, in un percorso che si preannuncia sempre più selettivo e competitivo.

Il conto alla rovescia è iniziato. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni. I playoff non si giocano, si vivono.

E per la Pallavolo Rossano è arrivato il momento di dimostrare, ancora una volta, di essere pronta a lottare fino all’ultimo pallone per prendersi tutto.

Appuntamento domenica alle 16.00 al Palazzetto dello Sport “Italo Bonini” di Cinquefrondi.

Perché certe partite non si raccontano soltanto… si devono vivere.