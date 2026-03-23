Playoff Serie C Femminile: convincente vittoria esterna della Puliservice

Dopo la finale della Coppa Calabria Memorial Sergio Sorrenti, la Puliservice ritorna in palla.



C’era un bel punto interrogativo sulla caratura del girone avversario.

Le ragazze di Franco Giglietta e Luciano Azzarà rispondono presenti con una convincente vittoria esterna.

Al PalaGallo è 0-3 contro lo Sporting Magna Graecia.

16-25, 13-25 e 18-25 i parziali.

Prova sul pezzo che proietta le amaranto verso gara 2, in programma sabato 28 marzo alle 19.30 al Boccioni. Match che prevede, come da regolamento, solo per questa fase, l’eventuale Golden Set in caso di parità, per chiudere i conti ed accedere di gran carriera al quarto di finale.

Partita mai in discussione contro un avversario da non sottovalutare.

Per le reggine qualche sbavatura che si poteva evitare e su cui si lavorerà in vista del prosieguo dei playoff.