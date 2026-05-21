Playoff Serie B, D’Elia commenta la vittoria in gara 1 della finale

Una serata da incorniciare per la Puliservice Reggio Calabria, che ha conquistato gara 1 della finale playoff per la promozione in Serie B. A decidere il match, giocato a Gallina, è stata la consapevolezza di un gruppo che non si è fatto intimidire dalla forza di un avversario di assoluto rispetto.

Al termine della partita, la libero Elisa D’Elia ha commentato la prestazione delle sue compagne, con il sorriso ma senza perdere di vista l’obiettivo.

“È stata una grandissima serata. Nonostante il cambio di campo improvviso, siamo riuscite comunque a mantenere la concentrazione. Una concentrazione che abbiamo avuto già da due settimane, in tutta questa settimana, e che abbiamo messo anche negli allenamenti. Si sapeva che era un avversario ostico, un avversario che ci ha battuto in Coppa Calabria. Sapevamo che non sarebbe stato facile, ma allo stesso tempo ci siamo dette: scendiamo in campo consapevoli, rispetto a quando in Coppa Calabria siamo scese un po’ intimorite. E così è stato”.

Alla domanda su quale sia stata la chiave della vittoria, D’Elia ha risposto senza esitazioni: “La chiave è stata proprio la consapevolezza. Scendere in campo consapevoli di quello che abbiamo fatto, di quello che siamo. Il gioco di squadra e limitare gli errori”.

A rendere la serata ancora più speciale è stata la cornice di pubblico, nonostante il trasferimento forzato a Gallina: “Abbiamo visto tantissimi ragazzi della prima squadra, tutto pieno. Una bella serata, è stata una bella soddisfazione vedere tutto questo pubblico che era già venuto al Boccioni, ed è stato ancora più bello vedere che ci hanno seguito fin qui nonostante il cambio del campo. È stato bello vedere i ragazzi della prima squadra: loro, la Domotek è stata grande. Siamo contente, ma allo stesso tempo rimaniamo concentrate perché ancora non è fatta. Non abbiamo fatto nulla, anche perché dall’altra parte c’è un grande avversario, un grandissimo avversario. Andremo a giocare a Rossano e non sarà affatto facile”.