Playoff, Reggio Bic si rialza dopo la sconfitta: “Il meglio deve ancora venire”

Il coach Antonio Cugliandro guarda con fiducia a Gara 2 contro Porto Torres: “Stiamo scrivendo la nostra storia”

Una sconfitta che non abbatte, ma che rilancia. Dopo una Gara 1 complicata nella semifinale playoff contro la corazzata Porto Torres, la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria incassa il colpo e guarda avanti con ottimismo. A farsi portavoce della determinazione del gruppo è coach Antonio Cugliandro, intervenuto in esclusiva a Tiro da 4, format sportivo in onda su Reggio TV.

“Sembra strano a dirlo, ma è la verità: il bicchiere è più che pieno”, esordisce il tecnico, sottolineando l’importanza del traguardo già raggiunto: “Siamo arrivati fino a una semifinale scudetto, un obiettivo che a inizio anno sembrava un sogno. Ce lo stiamo godendo fino in fondo, consapevoli che abbiamo lasciato indietro squadre più blasonate della nostra.”

La sfida con Porto Torres, dominatrice della regular season, è stata tutt’altro che semplice. “Probabilmente abbiamo pagato l’inesperienza e un po’ di emozione, soprattutto nel primo quarto, dove il nostro approccio è stato troppo timido rispetto all’intensità richiesta dai playoff.”

La giovane età della società – appena nove anni – si fa sentire nei momenti decisivi, ma Cugliandro non cerca scuse. Anzi, rilancia: “Rispetto a realtà con 40 o 50 anni di storia, noi stiamo facendo un percorso straordinario. Strutturalmente siamo cresciuti tanto, ma dobbiamo continuare a lavorare, soprattutto per migliorare sotto l’aspetto economico”.

Un altro punto di forza è il gruppo. L’allenatore lo racconta con orgoglio: “I ragazzi hanno un umore fantastico. Dopo la partita ci siamo ritrovati a cena insieme, c’era serenità. Questo conta tantissimo, perché in campo si gioca anche con la testa”.

E proprio a proposito di strutture, arriva un riconoscimento importante, raccontato da Cugliandro con emozione: “Quando Porto Torres è entrata al PalaCalafiore, Luszynski ha detto che sembrava di essere in un palazzetto NBA. Per noi è una grande soddisfazione, se pensiamo com’era la situazione solo due anni fa”.

In vista di Gara 2, in programma nei prossimi giorni, l’allenatore lancia un messaggio chiaro: “Siamo qui per divertirci e per crescere. Continuiamo a sognare e a lavorare, perché il meglio deve ancora venire.”

La Farmacia Pellicanò non ha intenzione di arrendersi. La strada è in salita, ma lo spirito è quello giusto. E nel basket, come nella vita, spesso è proprio la voglia di superare i propri limiti a fare la differenza.