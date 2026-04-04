Playoff promozione in A2, Motta: “Domotek a Reggio Emilia per imporre il proprio gioco”

Si avvicina un nuovo momento decisivo. La Domotek Volley Reggio Calabria è pronta a scendere in campo al PalaBigi di Reggio Emilia per Gara 3 dello spareggio di finale playoff, in programma domenica di Pasqua alle 17 contro la Conad.

Dopo il pareggio nella serie, il giovane opposto Tommaso Motta, ultimo arrivato in ordine di tempo nel roster calabrese, esprime le sue considerazioni: “Sarà una sfida molto psicologica. Ora tocca a noi provare a espugnare il PalaBigi. La situazione si è stabilizzata sull’1-1, e gara 2 ci ha dato un bel “boost”, una bella spinta di fiducia. Cercheremo di fare la nostra partita fin da subito, imponendo il nostro ritmo e il nostro gioco”.

Sulla possibilità di entrare all’improvviso sul rettangolo di gioco, l’opposto non nasconde la sua filosofia: “Durante la settimana cerco sempre di impegnarmi per farmi trovare pronto nel weekend quando il mister Polimeni ha bisogno”. Quanto all’accoglienza a Reggio Calabria, le parole sono piene di affetto: “Mi hanno accolto molto bene, è una città molto calorosa. Dal punto di vista pallavolistico, sta vivendo un periodo molto fiorente e pieno di successi. Speriamo di riempire ancora di più il palazzetto per gara 4”.

Infine, un pensiero al pubblico, che in gara 2 ha fatto sentire la propria voce: “Da quando sono arrivato, quella è stata la partita con più pubblico. In occasione di gara 4 il pubblico può essere il giocatore in più. Se c’è tanto pubblico, ci fa solo bene”. Adesso la parola passa al campo.