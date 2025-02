Pizzo, un soggetto trovato in possesso di due roncole: denunciato

A seguito di un controllo alla circolazione stradale, durante il quale un soggetto (già con precedenti di polizia) ha manifestato un atteggiamento poco collaborativo, i Carabinieri della Stazione di Sant’Onofrio, all’esito della perquisizione veicolare, hanno avuto modo di trovare all’interno del cofano dell’autovettura da lui condotta due roncole in metallo.

Dagli accertamenti esperiti, i militari operanti hanno appurato che il soggetto non risultava avere una giustificazione plausibile per il possesso degli strumenti rinvenuti, né era in grado di dimostrare la loro destinazione d’uso.

Considerato inoltre il positivo riscontro in ordine ai precedenti di polizia in capo all’interessato, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria, mentre quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

In esito all’attività, il Comandante provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia ha confermato l’importanza dell’operato nell’ambito della strategia di contrasto alla proliferazione di armi e strumenti atti a offendere, a tutela della sicurezza del territorio e della collettività.