Pizzo, tir collide con un balcone: disagi per la viabilità

Mattinata animata a Pizzo Calabro, dove stamattina in via Salomone si sono registrati problemi di viabilità in quanto un tir, condotto da cittadino straniero “regolare”,

date le grandi dimensioni è andato ad impattare con un balcone di un’abitazione non riuscendo poi a proseguire la marcia per via della strada stretta con divieto di accesso ai mezzi pesanti. Sul posto, sono giunti i Carabinieri della Stazione Filadelfia che hanno contestato al suddetto la sanzione amministrativa per violazione dell’articolo 7 del Codice della Strada.